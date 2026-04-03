Приставы Подмосковья напомнили о способах оплаты долгов онлайн
Судебные приставы Подмосковья разъяснили, как должники могут избежать принудительных мер при своевременной оплате задолженности. Погасить долг можно дистанционно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ведомства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.
Применения принудительных мер по исполнительным производствам имущественного характера можно избежать при полной и своевременной оплате задолженности. Это касается как граждан, так и представителей юридических лиц.
Проверить наличие долга и выбрать способ оплаты жители региона могут с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте https://r50.fssp.gov.ru/. Электронная система работает в режиме реального времени. Сервис позволяет сформировать квитанцию для оплаты в кредитных организациях, в том числе через их мобильные приложения, а также предлагает погашение задолженности через личный кабинет на портале Госуслуг.
Дистанционная оплата позволяет не посещать отделения судебных приставов и исключить личный контакт с сотрудниками службы. После подтверждения оплаты исполнительное производство оканчивается, а принудительные меры отменяются.
В ведомстве уточнили, что при перечислении средств напрямую взыскателю и отсутствии у судебного пристава подтверждающих документов сотрудник службы продолжит применять меры принудительного исполнения в соответствии с законодательством.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.
«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.