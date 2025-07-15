Приставы Подмосковья конфисковали и передали в доход страны 100 участков земли

Конфискованные по решению суда 100 земельных участков, общая рыночная стоимость которых составляет 34,7 млн рублей, были переданы в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

Житель Подмосковья, подозреваемый в хищении государственного имущества, был привлечен к уголовной ответственности по ч.5. ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение заведомо незаконного бездействия. В качестве наказания, помимо лишения свободы и уголовного штрафа, суд принял решение конфисковать в доход государства 100 земельных участков площадью от 288 до 2 167 кв. м каждый и общей рыночной стоимостью 34,7 млн рублей. Именно эти участки являлись предметом взятки должностному лицу, а значит средством совершения преступления.

Во исполнение судебного решения в Клинском районном отделении ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства 100 земельных участков.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения арестовали имущество, подлежащее конфискации. Далее судебные приставы после совершения необходимых процедур обратили в доход государства 100 земельных участков общей рыночной стоимостью 34,7 млн рублей. Решение суда исполнено.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.