Приставы Подмосковья дважды изъяли Haval F7 у жителя Клина

Судебные приставы в Клину исполнили решение суда о передаче автомобиля Haval F7 законному владельцу, однако сразу после этого арестовали машину по другому исполнительному производству. Владелец оказался одновременно взыскателем и должником, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья через Клинский городской суд добился передачи ему автомобиля Haval F7, собственником которого он является. В районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. В день, когда должник находился на судебном заседании, приставы организовали привод и доставили его в отделение для проведения исполнительных действий.

Во время беседы выяснилось, что заявитель сам является должником по другим производствам. В Красногорском районном отделении в отношении него возбуждены два исполнительных производства: о взыскании более 1,3 млн рублей в пользу бывшей супруги и о наложении ареста на денежные средства в пределах 1,9 млн рублей по решению Красногорского городского суда.

Получив информацию, красногорские приставы направили коллегам поручение наложить арест на автомобиль. Машину изъяли у жителя Клина и передали ему как взыскателю по решению суда, оформив все необходимые документы. Сразу после этого приставы предъявили ему требование уже как должнику и вновь арестовали транспортное средство. Автомобиль оставили на ответственное хранение владельцу. Если задолженность не будет погашена, машину передадут на принудительную реализацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.