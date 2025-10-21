Приставы Подмосковья добились восстановления прав незаконно уволенного менеджера

Судебные приставы Московской области обязали работодателя восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника и выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула и возместить моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ.

Житель Орловской области работал дистанционно в должности менеджера по продажам в организации, которая занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. Однако в один момент у него случился небольшой конфликт с непосредственным руководителем. И спустя время работнику был объявлен выговор и расторгнут трудовой договор.

Гражданин был не согласен с увольнением и с целью восстановления своих нарушенных прав обратилась с иском в суд. Изучив все материалы дела, суд признал приказ об увольнении незаконным и обязал работодателя восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника, а также выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула и возместить моральный вред на общую сумму более 263 тыс. рублей.

На исполнение в Ногинский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области поступило два исполнительных документа о восстановлении взыскателя в должности менеджера по продажам и о взыскании в его пользу денежных средств, назначенных судом. Судебный пристав-исполнитель возбудил два исполнительных производства, о чем уведомил представителя организации-должника надлежащим образом, а также предупредил руководителя организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

В связи с тем, что руководство компании своевременно не приняло меры к исполнению судебных решений, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановления об аресте денежных средств, находящихся на счетах организации-должника, о запрете на регистрационные действия в отношении 5 единиц спецтехники, а также о взыскании исполнительского сбора.

Благодаря грамотному применению мер принудительного исполнения руководство организации-должника исполнило оба решения суда в полном объеме. Мужчине выплатили заработную плату за время вынужденного прогула и возместили моральный вред на общую сумму в размере более 263 тыс. рублей, а также восстановили в должности. Решение суда исполнено.

