Приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко

Судебные приставы требуют пустить в квартиру оперной певицы Анны Нетребко в Санкт-Петербурге коммунальщиков, из-за этого артистку объявили в розыск, сообщает SHOT .

Суд в Петербурге обязал 53-летнюю певицу впустить в ее квартиру на улице Союза Печатников коммунальщиков, которые должны проверить, есть там элементы незаконной перепланировки. Этого решения суда администрация Адмиралтейского района города добивалась около 2 лет.

Если Нетребко не выполнить распоряжение суда, то ей ежемесячно будет начисляться неустойка в размере 20 тыс. рублей.

У оперной певицы еще остались в РФ две квартиры, но в них коммунальщики попасть не пытаются.

Артистка уехала из РФ после начала спецоперации и осудила ее. Долгое время Нетребко не приглашали на выступления. Но недавно появилась информация, что в сентябре этого года певица может выступить в лондонском «Ковент-Гардене».