Приставы конфисковали «Гелик» у взяточника в Подмосковье и передали в зону СВО

Приставы конфисковали Mercedes у взяточника в Подмосковье и передали в зону СВО

Автопарк министерства обороны РФ пополнился премиальным внедорожником Mercedes-Benz G-Class, который ранее принадлежал высокопоставленному сотруднику железнодорожной отрасли. По решению суда элитная иномарка, признанная предметом крупной взятки, была изъята приставами Подмосковья в доход государства для дальнейшего использования в задачах специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Бывший владелец автомобиля — экс-высокопоставленный железнодорожник, который курировал в ведомстве вопросы строительства. Он отбывает срок за получение взятки в особо крупном размере (статья 290 Уголовного кодекса России).

Следствие установило, что немецкий внедорожник был получен мужчиной в качестве платы за лоббирование интересов частного подрядчика.

Поиском и задержанием транспортного средства занимались судебные приставы Раменского района ФССП. Несмотря на то, что поручение пришло от иркутских коллег, машину удалось обнаружить и арестовать в Подмосковье. После завершения всех юридических формальностей приставы передали ключи представителям военного ведомства для использования в зоне СВО.

