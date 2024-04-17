Приставы исполнили решение суда о сносе незаконной постройки в Мытищах

Судебные приставы ГУ ФССП России по Московской области обеспечили исполнение решения суда о сносе незаконной постройки, возведенной на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судом было удовлетворено исковое требование администрации городского округа Мытищи Московской области к жителю Подмосковья об обязании его снести капитальное строение, признанное незаконной постройкой. При этом суд предоставил должнику отсрочку исполнения решения суда сроком на шесть месяцев после вступления в законную силу решения суда. Однако мужчина не исполнил законные требования.

Исполнительный документ, содержащий требования неимущественного характера, поступил на исполнение в ГУФССП России по Московской области. Судебными приставами-исполнителями Специализированного межрайонного отделения по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московскойбыл принят весь комплекс мер понуждения должника к исполнению решения суда. Однако мужчинаприбегал к различным ухищрениям с целью затягивания исполнения решения суда.В связи с чем администрация г. о. Мытищи воспользовалась правом взыскателя и организовала снос незаконного строения с возложением на собственника незаконной постройки расходов из муниципального бюджета, понесенных на работу спецтехники и утилизацию отходов.

Контроль за исполнением решения суда и безопасность исполнительных действий по инициативе ГУФССП России по Московской областиобеспечивалась совместными усилиями сотрудников смежных областных ведомств — Главного управления региональной безопасности Московской области, полиции, Росгвардии и Администрации г. о. Мытищи.

Перед началом сноса незаконной постройки с использованием специальной техники территория проведения исполнительных действий была оцеплена, незаконная постройка проверена на предмет отключения индивидуального газового оборудования, отсутствия физических лиц и их имущества.

Итогом грамотных и слаженных действий сотрудников Специализированного межрайонного отделения по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий и Спецназа ГУФССП России по Московской области стало исполнение судебного решения с соблюдением всех норм действующего законодательства.

После предоставления акта выполненных работ исполнительное производство было окончено.Решение суда о сносе незаконно возведенного строения исполнено.