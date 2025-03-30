Пришла весна: в Москве проснулись бабочки и божьи коровки

Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что в Москве проснулись бабочки, божьи коровки, жуки и клопы. Это значит, что среднесуточная температура поднимается выше 5 градусов тепла, сообщается на сайте мэра столицы.

В основном беспозвоночные проявляют активность в середине дня, когда воздух максимально прогревается. Темный окрас некоторых видов помогает им быстрее накапливать тепло. В пасмурные дни они остаются в укрытиях и копят энергию.

Появились и первоцветы, а с ними — бабочки: пяденица волосистая, лимонница, крапивница и многоцветница обыкновенная. Их будет еще больше, когда зацветут одуванчики и мать-и-мачеха. Особенно много бабочек в парках «Битцевский лес», «Измайлово», «Сокольники», заказнике «Жулебинский».

Раньше бабочек и божьих коровок проснулись другие насекомые. В материале РИАМО рассказываем, как защитить себя в случае укусов клещей и сколько стоит страховой полис.