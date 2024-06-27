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Прирост вычислительных мощностей в Подмосковье составил 40% за 2023–2024 гг

В 2023–2024 годах прирост вычислительных мощностей в Подмосковье составил 40%. Ранее ежегодный прирост вычислительных мощностей в регионе составлял 20%, сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«В 2023–2024 годах прирост вычислительных мощностей в Подмосковье составляет 40%, рост почти в два раза», — сказала министр.

В Московской области ранее электронная услуга по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору была дополнена сервисом автозаполнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.