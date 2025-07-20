Принц из Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер после того, как провел почти 20 лет в коме после автокатастрофы, сообщает РИА Новости .

Его называли «спящим принцем». Время от времени ходили слухи, что якобы ему становилось лучше, однако они не находили своего подтверждения.

Аль Сауд впал в кому после того, как попал в Лондоне, когда учился в кадетском корпусе.

Отмечается, что молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде.