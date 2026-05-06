Принц Гарри израсходовал большую часть многомиллионного наследства

По данным издания, речь идет о средствах, которые Гарри унаследовал от матери принцессы Дианы, бабушки королевы Елизаветы II и прабабушки — королевы-матери Елизаветы Ангелы Маргариты Боуз-Лайон. Газета ссылается на королевского эксперта и бывшего редактора журнала People Дэна Уэйкфорда и еще пять источников.

«Принц Гарри получил сокрушительный удар, поскольку большая часть многомиллионного наследства была потрачена», — говорится в тексте.

Уточняется, что принц Гарри и герцогиня Меган Маркл были вынуждены экономить и сократили число домашних работников с 16 до пяти человек. Еще пять приближенных к паре источников сообщили, что Маркл знает, как «осторожно» стоит вести себя в финансовых вопросах.

Ранее издание Page Six писало, что супругов стали избегать соседи в калифорнийском Монтесито, где семья поселилась после переезда из Великобритании. В апреле также сообщалось, что Маркл выпустила коллекцию свечей в рамках бренда As Ever, назвав часть продукции в честь детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.