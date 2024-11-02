В Михнево открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

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В поселке Михнево городского округа Ступино открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Алексее Дубинине. Памятную доску с портретом героя СВО разместили на стене у входа в среднюю общеобразовательную школу, где учился Алексей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, родители героя, супруга и его близкие, учащиеся, педагоги, участники патриотических объединений.

«Мы увековечиваем память нашего героя, земляка, уроженца Михневской земли Дубинина Алексея Владимировича. Герой отдал жизнь за Россию, за каждого из нас. Мемориальная доска — символ благодарности и памяти об Алексее, настоящем герое нашего времени. Искренние соболезнования родным и близким. В специальной военной операции участвует порядка 600 ступинцев. Земляки показывают примеры стойкости и героизма. Ждем их скорейшего возращения домой», — сказал Сергей Мужальских.

Почетное право снять полотно с мемориальной доски предоставили руководителю муниципалитета Сергею Мужальских, родителям героя Елене и Владимиру Дубининым.

Алексей Владимирович ушел в зону специальной военной операции добровольцем. 14 августа 2023 года погиб при выполнении боевых задач. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске и почтили память земляка минутой молчания.

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