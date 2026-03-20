Приложила лапу: собака нашла орудие убийства 160-летней давности

Собака вырыла флакон, с помощью которого совершили убийство 160 лет назад

По информации издания Mirror, собака «приложила лапу» к окончательному раскрытию убийства, совершенного 160 лет назад в Великобритании. Лабрадор Стэнли выкопал синий флакон, в котором раньше хранился яд, сообщает РЕН ТВ .

На небольшой бутылочке была надпись «Не принимать». Хозяин собаки вспомнил об убийстве, совершенном в этом месте в 1865 году. Мэри Энн Эшфорд убила своего мужа Уильяма.

Женщина расправилась с супругом, потому что мечтала быть со своим любовником. Она подсыпала яд в чай Уильяма и стала наследницей его имения. Однако преступление раскрыли и казнили убийцу на глазах 20-тысячной толпы.

Теперь флакон хранится в гараже. Его планируют передать историку, которому явно будет интересно это дело.

