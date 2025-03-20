Приложением для инвестиций ежемесячно пользуется уже 1 млн человек

Число пользователей приложения «СберИнвестиции» достигло 1 млн человек в месяц. Приложение позволяет инвестировать в ценные бумаги, получать новости из проверенных источников и обучаться основам инвестиций, сообщили представители компании.

Среди пользователей приложения — как опытные инвесторы с крупными портфелями, так и новички, которые только начинают осваивать мир инвестиций.

Приложение предлагает широкий набор инструментов для торговли. С 1 марта стало доступно совершение сделок с ценными бумагами на Московской бирже даже в выходные дни.

Для помощи в выборе инвестиционных инструментов в приложении доступны подборки перспективных бумаг и торговые идеи от аналитиков.

В разделе «Новости» можно следить за актуальными событиями инвестиционного мира. Кроме того, приложение позволяет отслеживать налоги и вычеты, заказывать справки 2-НДФЛ, отчеты брокера и выписки по счету депо. Также есть возможность подключения и управления терминалом QUIK.

Обучающие курсы в приложении становятся все популярнее. В 2024 году их прошли более 890 тыс. человек, а с начала текущего года — уже свыше 300 тыс. Это свидетельствует о растущем интересе пользователей к пониманию принципов работы фондового рынка и осознанному подходу к инвестициям.

С прошлого года приложение стало доступно для подростков от 14 лет. Молодые инвесторы могут открыть брокерский счет с согласия родителей, совершать сделки и проходить специальный обучающий курс, адаптированный для их возраста.

«Наша задача — максимизировать пользу для инвестора, чтобы приложение было не только торговым, но и образовательным, и закрывало все потребности пользователей любого уровня — от начинающих до профи. Поэтому мы постоянно расширяем его функционал: запускаем новые опции, отслеживаем отклик на них и, исходя из этого, корректируем свою стратегию. Скоро в приложении появятся новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые будут давать полную информацию по интересующим продуктам и помогать людям принимать инвестиционные решения», — отметил директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Анатолий Кабанов.