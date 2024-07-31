Московский суд оштрафовал соцсеть TikTok на 4 млн рублей

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TikTok признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Социальная сеть не исполнила предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации.

Суд назначил TikTok наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.

В 2022 году социальная сеть остановила трансляцию и размещение новых роликов в РФ из-за вступления в силу закона о фейках о российской армии.

Ранее Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что социальная сеть сможет вернуться в Россию, если будет вести себя ответственно и удалит видео с запрещенными материалами.