Приложение «Радар.НФ» в России установили уже полтора миллиона человек

Мобильное приложение «Радар.НФ», разработанное для оперативного оповещения о беспилотниках и диверсионных группах, установили свыше 1,5 миллиона граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта, пишет РИА Новости .

Представители движения сообщили, что приложение для экстренного реагирования на БПЛА пользуется наибольшей популярностью среди жителей столичного региона, где зафиксировано более 446 тысяч установок. На втором месте находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем свыше 106 тысяч скачиваний. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где приложение установили более 70 тысяч человек.

В августе прошлого года «Народный фронт» создал приложение «Радар.НФ» для быстрого оповещения о замеченных дронах и опасных ситуациях. Представители пресс-службы сообщили о недавнем обновлении программы, которое теперь позволяет отправлять уведомления в соответствующие органы даже без подключения к интернету.

Обновленная версия уже доступна для скачивания в RuStore и на официальном сайте.