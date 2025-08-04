Приложение «Радар.НФ» в России установили уже полтора миллиона человек
Мобильное приложение «Радар.НФ», разработанное для оперативного оповещения о беспилотниках и диверсионных группах, установили свыше 1,5 миллиона граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта, пишет РИА Новости.
Представители движения сообщили, что приложение для экстренного реагирования на БПЛА пользуется наибольшей популярностью среди жителей столичного региона, где зафиксировано более 446 тысяч установок. На втором месте находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем свыше 106 тысяч скачиваний. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где приложение установили более 70 тысяч человек.
В августе прошлого года «Народный фронт» создал приложение «Радар.НФ» для быстрого оповещения о замеченных дронах и опасных ситуациях. Представители пресс-службы сообщили о недавнем обновлении программы, которое теперь позволяет отправлять уведомления в соответствующие органы даже без подключения к интернету.
Обновленная версия уже доступна для скачивания в RuStore и на официальном сайте.