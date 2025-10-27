Приложение Enigma зафиксировало аномальные подводные объекты у берегов США

У побережья Соединенных Штатов зафиксированы тысячи неопознанных объектов в воде. Информация об аномальных подводных объектах получена с помощью специального приложения Enigma, представляющего собой глобальную базу сообщений о необъяснимых явлениях, сообщает «Царьград» .

Военные эксперты выражают серьезную обеспокоенность в связи с этими объектами. Они допускают, что зафиксированные аномалии могут представлять угрозу для безопасности государства.

На интерактивных картах в приложении каждое такое событие обозначено оранжевым маркером. Особенно высокая концентрация этих точек наблюдается у западного и восточного побережья США. Наиболее часто необычные объекты наблюдались в Калифорнии (389 сообщений) и Флориде (306 случаев).

Согласно собранным данным, примерно 9000 инцидентов произошли в пределах 19 километров от береговой линии Америки.

Приложение Enigma было запущено в конце 2022 года и с тех пор зарегистрировало уже 30 тысяч неопознанных летающих объектов и других аномалий. Значительное количество сигналов поступает не из воздуха, а из воды. Очевидцы сообщают о необычных аппаратах, вылетающих из морских глубин или бесшумно уходящих под воду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.