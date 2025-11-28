Приложение «Добродел» Подмосковья получило премию

Мобильное приложение «Добродел» стало победителем премии RuStore в номинации «Лучшее приложение с пользой для общества». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2023 году Добродел стал единым приложением, которое объединило все цифровые сервисы и услуги Подмосковья: от записи к врачу и в МФЦ до цифрового соцпаспорта и оплаты коммуналки. Развитие приложения продолжается — мы регулярно обновляем функционал, добавляя полезные возможности и совершенствуя уже существующие инструменты. В 2025 году количество установок Добродела достигло 4 млн», — рассказали в ведомстве.

Приложение Добродел предоставляет удобный доступ к цифровым сервисам и услугам Подмосковья. С его помощью можно получать электронные госуслуги, записываться к врачу и вызывать врача на дом, проверять очередь в детский сад и следить за успеваемостью ребенка в школе, заказывать вывоз ненужных вещей и пользоваться другими полезными онлайн-сервисами.

Например, в разделе «Решаем проблемы вместе» можно сообщить о проблеме, поучаствовать в голосовании или опросе по важным темам, а также стать «Народным инспектором».

Удобный доступ к амбулаторной карте доступен в разделе «Медкарта». Там есть возможность заказать медсправки, просмотреть записи врачей, историю посещений и результаты исследований.

В личном профиле пользователя приложения в разделе «Недвижимость» можно добавлять и редактировать информацию о своих объектах недвижимости, синхронизировать данные с Росреестром, привязывать лицевые счета и настраивать получение квитанций за ЖКУ.

В 2025 году премия RuStore прошла впервые. Награды получили разработчики, которые создают качественные и востребованные приложения и игры для миллионов пользователей. Жюри самостоятельно выбирало и оценивало наиболее популярные приложения в RuStore на основе оценки качества продукта, его популярности и инновационности.

Премия проводится при поддержке Минцифры России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.