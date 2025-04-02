Приложение для неговорящих людей получило награду

Мобильное приложение «Аутизм: Общение», разработанное для людей с нарушениями речи, стало настоящим прорывом в области альтернативной коммуникации. Эта инновационная разработка заменила традиционные громоздкие наборы коммуникативных карточек, которые использовались неговорящими людьми по всему миру на протяжении 40 лет, удобным цифровым решением. В 2024 году проект был признан одной из лучших социальных практик в рамках инициативы «Социальный курс: идеи нового времени» и удостоен награды Совета Федерации РФ.

Технология альтернативной коммуникации с помощью визуальных образов позволяет людям, лишенным возможности говорить, выражать свои мысли, эмоции и потребности. Раньше для этого требовалось носить с собой объемные коробки с сотнями карточек, что существенно ограничивало мобильность пользователей. Новое приложение решает эту проблему, помещая всю библиотеку изображений в смартфон. Среди ключевых функций — возможность замены стандартных изображений фотографиями личных вещей пользователя, озвучка карточек (как синтезированным голосом, так и записанными фразами близких людей), а также автоматическое составление фраз из последовательностей изображений.

Хотя изначально приложение создавалось для людей с расстройствами аутистического спектра, оно оказалось востребованным и среди других категорий — перенесших инсульт, пациентов с черепно-мозговыми травмами, людей с ДЦП и другими нарушениями речи. Проект соответствует стратегическим направлениям программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по созданию доступной среды и в настоящее время реализуется в пилотных регионах России.

Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Демонстрационный ролик и дополнительная информация размещены на сайте разработчиков, а подробности о награждении можно узнать на официальных ресурсах проекта. Эта разработка стала важным шагом в создании инклюзивного общества, где каждый человек, независимо от особенностей здоровья, имеет возможность быть услышанным и понятым.

Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple IOS, Android (Google Play)

В 2024 году приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение» было отмечено как одна из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени» и получило награду Совета Федерации РФ.