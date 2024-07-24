Приложение «Авито» снова доступно в App Store

Приложение «Авито» вновь доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — говорится в сообщении.

Ранее интернет-сервис объявлений «Авито» стал недоступен для скачивания в App Store. Об этом стало известно ночью 23 июля. Причины удаления приложения из магазина не уточнялись.

Ранее приложения МТС Банка и МТС Pay исчезли из цифровых магазинов App Store и Google Play. Это связано с тем, что МТС Банк попал под санкции Запада.