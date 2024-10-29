На встрече с нижегородцами 28 октября российский писатель, журналист, общественный деятель Захар Прилепин обсудил систему распределения выпускников вузов, действовавшую в Советском Союзе. Он отметил, что, хотя многим она казалась несправедливой, эта система была эффективным способом обеспечить рабочие места для молодых специалистов, сообщает ИА «Время Н» .

Прилепин подчеркнул, что раньше после окончания учебы выпускники сразу получали возможность трудоустройства, что помогало что помогало каждому вкладываться в общую культуру. В отличие от этого, современные выпускники часто сталкиваются с отсутствием рабочих мест и поддержки: многие из них заканчивают учебу и не знают, где и как найти работу.

По мнению писателя, для воспроизводства культуры необходимо создавать сеть квалифицированных специалистов по всей стране. Современная система должна учитывать положительные аспекты советского распределения, сочетая их с современными подходами.

«Поэтому мы должны сегодня учитывать ту систему, брать все хорошее оттуда и совмещать с тем хорошим, что есть сегодня. Это долгая работа, и мы, я и Петр Лундстрем, наша команда — мы все этим потихоньку занимаемся», — заключил писатель.