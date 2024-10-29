Прилепин заявил о необходимости распределения выпускников вузов
На встрече с нижегородцами 28 октября российский писатель, журналист, общественный деятель Захар Прилепин обсудил систему распределения выпускников вузов, действовавшую в Советском Союзе. Он отметил, что, хотя многим она казалась несправедливой, эта система была эффективным способом обеспечить рабочие места для молодых специалистов, сообщает ИА «Время Н».
Прилепин подчеркнул, что раньше после окончания учебы выпускники сразу получали возможность трудоустройства, что помогало что помогало каждому вкладываться в общую культуру. В отличие от этого, современные выпускники часто сталкиваются с отсутствием рабочих мест и поддержки: многие из них заканчивают учебу и не знают, где и как найти работу.
По мнению писателя, для воспроизводства культуры необходимо создавать сеть квалифицированных специалистов по всей стране. Современная система должна учитывать положительные аспекты советского распределения, сочетая их с современными подходами.
«Поэтому мы должны сегодня учитывать ту систему, брать все хорошее оттуда и совмещать с тем хорошим, что есть сегодня. Это долгая работа, и мы, я и Петр Лундстрем, наша команда — мы все этим потихоньку занимаемся», — заключил писатель.