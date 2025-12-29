Прилепин раскритиковал сторонников версии об убийстве Есенина

Прилепин резко высказался в адрес тех, кто поддерживает версию об убийстве Есенина сотрудниками спецслужб. По его словам, подобные теории противоречат выводам профессиональной комиссии, которая три года изучала обстоятельства смерти поэта и пришла к заключению о самоубийстве.

Писатель отметил, что в большинстве случаев сторонниками альтернативных версий выступают дилетанты, игнорирующие официальные данные.

«Я, на самом деле, говорю: дорогой Союз писателей, ладно уж, коль у нас „Есенина убили чекисты“, давайте следующий фильм о том, что (Михаил) Шолохов не писал „Тихий Дон“, потом еще фильмец про то, что (Максима) Горького убил лично (Иосиф) Сталин, отравленной конфетой накормил. И давайте херачьте дальше, вставайте на путь „борьбы за справедливость“. Я вам подшивку журнала „Огонек“ с 1989 по 1996 год принесу, там много такого бреда», — заявил Прилепин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что подобные домыслы не имеют под собой серьезных оснований и часто распространяются без учета мнения специалистов.

