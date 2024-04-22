Приют для бездомных людей в Химках запустил производство кожаных изделий

Приют для бездомных людей «Теплый прием» в городском округе Химки открыл производство кожаных изделий. В числе эксклюзивных вещей — сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары. Работать в кожевенной артели будут постояльцы приюта, которые успешно прошли реабилитацию и обучение. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Большое производство начиналось с обычной мастерской, где постояльцы приюта учились создавать уникальные вещи из кожи. За год работы обучение новому ремеслу прошли 46 человек, большинство из них — люди с инвалидностью. Мастера изготовили более 2 тыс. различных изделий, которые сразу стали пользоваться популярностью не только у частных покупателей, но и у маркетплейсов, а также у государственных учреждений. Теперь мастерская расширяет масштабы и открывает кожевенную артель, где единовременно смогут работать 10 специалистов.

«Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы, если он, например, потерял ноги при трагических обстоятельствах, но дать человеку новый смысл жизни — самая сложная задача благотворительного проекта. Когда мы открыли обучающую кожевенную мастерскую «Надежда», то именно надеялись, что, возможно, ребята, которые уже много лет не могут найти работу, заинтересуются новым ремеслом, загорятся. Так и произошло», — рассказал руководитель приюта «Теплый прием» Илья Кусков.

Основная цель проекта — предоставить выпускникам «Теплого приема» надежную и интересную работу. Артель находится неподалеку от самого приюта, в Химках. Работать там смогут как те, кто проживает в приюте, так и его выпускники.

«Наши подопечные — это в основном люди с инвалидностью, бездомные с ампутациями и протезами. Мы хотим, чтобы они могли работать с удовольствием, в хороших условиях, и к ним могли присоединиться новые мастера», — рассказала руководитель благотворительных программ приюта Татьяна Соколова.

Основная задача центра «Теплый прием» — возвращение бездомных людей к повседневной жизни в обществе. Волонтеры помогают восстановить документы, найти работу, а также проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников. В отличие от центров государственной социальной защиты, приют принимает всех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.