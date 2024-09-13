Прихожане Московской области передали гумпомощь в военный госпиталь

Прихожане одного из храмов в селе Богородское Московской области передали гумпомощь в военный госпиталь, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всё переданное привезли в дом культуры посёлка Дорохово. Сотрудники клуба помогли скомплектовать, разложить, привести в порядок и подготовить к отправке в госпиталь.

«Лена, одна из активных волонтёров, всегда готова прийти на помощь. Вот и в это раз, контроль лёг на её хрупкие плечи. Она привезла в фонд уже готовое к отправке постельное бельё. Всё переданное пойдет в госпиталь», — отмечает директор благотворительного фонда Константин Кузьмин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.