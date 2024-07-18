Прихожане Храма в Павлово-Посадском городском округе собрали гумпомощь для бойцов СВО

Прихожане Екатерининского храма в Павловском Посаде за несколько месяцев они собрали гуманитарную помощь российским военным — автомобиль УАЗ, маскировочные сети, стиральную машину, инструменты, медикаменты, сладости и домашние закрутки, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Дорогие наши парни, мы с Вами! Благодарю всех, кто участвовал в формировании и отправки данного груза! Помощи Божий всем Вам и водителю, который доставляет груз ребятам!» — написал в своих социальных сетях Отец Сергий. Сейчас груз уже доставлен нашим защитникам.

Ранее, Храм святой великомученицы Екатерины села Рахманово городского округа Павловский Посад награжден медалью «За содействие СВО».

Прихожане Храма с начала проведения СВО активно помогают военнослужащим землякам, мобилизованным и добровольцам, медицинским и боевым подразделениям на разных направлениях фронта:

Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают медикаменты, закупают дроны с тепловизором и автотехнику, лично участвуют в доставке собранного на фронт.

Семья Храма делает все возможное, для сохранения жизни наших бойцов, что бы они живыми возвращались домой к своим семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.