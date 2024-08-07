Пригожин посоветовал Наргиз «нарастить член» после набивания тату с Бандерой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новую татуировку уехавшей из России певицы Наргиз, которая набила себе украинского националиста Степана Бандеру. По словам Пригожина, он может охарактеризовать новое тату музыкантки кратко — «она ********», сообщает «Абзац» .

Проюсера удивило, насколько у экс-подопечной Максима Фадеева много рисунков на теле. Комментируя новую выходку Наргиз, Пригожин сказал: «Рожденный ползать летать не может».

«Если мозг скудный, он таким и останется. <…> Может еще и член себе нарастить в принципе. Я свое мнение о ее очередной татуировке могу обозначить одним словом: она ********!» — сказал продюсер.

После начала СВО Наргиз поддержала Украину и переводила деньги для ВСУ. Недавно певице запретили въезд в Россию.