Приемные семьи Подмосковья поучаствуют в психологическом квесте «Эволюция семьи»

Гости ежегодного форума приемных семей получили возможность повысить свои родительские навыки в увлекательном формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участникам было предложено пройти квест «Эволюция семьи», маршрут которого охватывал все важные этапы жизни приемной семьи – от принятия решения о воспитании ребенка до его выпуска во взрослую жизнь.

На 12 площадках гостей ожидали экспресс-диагностика и интересные задания от психологов служб сопровождения замещающих семей Московской области. Каждый мог выбрать свой маршрут и посетить станции в любой последовательности.

Школьный педагог-психолог и многодетная мама, воспитывающая приемного сына Ольга Бепле отметила, что во время прохождения квеста она узнала много нового.

«Во-первых, это инструменты, которые я могу использовать в своей работе как специалист, общаясь с родителями и детьми. Во-вторых, это идеи, которые я могу применить в своей семье, чтобы улучшить отношения с близкими. И наконец, я смогла лучше понять себя как человека, как будто посмотрела в зеркало. Когда вы работаете психологом, кажется, что вы уже знакомы со всеми этими методами и умеете их применять на практике. Однако, когда с вами работает профессионал, вы понимаете, что вам еще есть чему учиться», — сказала Бепле.

Интерактивная выставка «Эволюция семьи» была разработана психологами служб сопровождения замещающих семей совместно с экспертами ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

По окончании квеста все участники получили электронный сертификат о его прохождении с указанием количества набранных баллов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.