Приемные «гостевые» семьи начнут получать выплаты в Подмосковье с 2025 г

С 1 января 2025 года ресурсные приемные семьи Московской области начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Главная задача — чтобы ребенок жил и воспитывался в семье, в приоритете родные семьи. Бывают случаи, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят приемные «гостевые» семьи. Они временно заботятся о ребенке, пока специалисты работают с семьей и помогают ей выйти из сложной ситуации. Со временем приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей.

С нового года «гостевые» семьи будут получать выплату от 19 до 24 тыс. рублей. Такую поддержку будут получать более 300 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а сама выплата будет назначена беззаявительно.

Размер выплаты на ребенка зависит от возраста. Так, на детей до 1 года ежемесячно будет выплачиваться 23 756,90 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата 19 587,68 рублей.

Ресурсные семьи — это действующие приемные семьи, прошедшие специальное обучение, имеющие положительный опыт воспитания детей не менее 3 лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум 8 месяцев — именно настолько оформляется предварительная опека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.