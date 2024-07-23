Приемные «ЕР» проверят безопасность детских и спортивных площадок в Подмосковье

Волонтеры вместе с сотрудниками приемных будут проводить рейды по детским, спортивным площадкам и водоемам Московской области, а также обучать ребят правилам безопасного поведения. Об этом сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель комиссии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

«Патруль безопасности» начнется уже в ближайшие дни. Видя тревожную статистику МЧС, связанную с утоплением детей, с чрезвычайными происшествиями предлагаю проводить рейды и проверки по вопросам безопасности детского досуга, оказывать содействие в его организации», — сказала Анна Кузнецова.

В Московской области рейды организовывают местные общественные приемные «Единой России». Кроме мониторинга детской безопасности на социально значимых объектах, партийцы проведут ряд тематических мастер-классов, а также профилактические беседы.

«Тема детской безопасности во время летних каникул актуальна как никогда. В течение месяца наши „Патрули безопасности“ проведут профилактические встречи и мастер-классы с подрастающим поколением, проверят детские и спортивные площадки, а также водные объекты и прилегающие к ним территории. Рабочие группы будут сформированы в ближайшее время. В их состав войдут МГЕР, представители партнерских НКО, а также родительские сообщества», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Подмосковье Алла Полякова.

Присоединиться к мониторинговой группе может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в местные общественную приемную «Единой России» Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.