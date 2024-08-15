Приемная кампания завершилась в подмосковном колледже «Энергия»

В подмосковном колледже «Энергия» завершилась приемная кампания 2024 года. В ходе кампании абитуриенты из городских округов Реутов, Балашиха и Богородский активно подавали документы для поступления. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

За два месяца работы приемная комиссия колледжа оказала значительную поддержку будущим студентам и их родителям, помогая сориентироваться в вопросах поступления и выбора образовательных программ.

В 2024 году в колледж «Энергия» было подано значительное количество заявлений на бюджетные места. Общий конкурс по колледжу составил впечатляющее число, отражая высокий уровень заинтересованности среди абитуриентов. На программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Профессионалитет», было подано более 5,4 тыс. заявлений, что соответствует конкурсу 2,5 человека на место. Это свидетельствует о возрастающем интересе молодежи к профессиональному образованию и востребованным специальностям.

Среди наиболее популярных направлений обучения в 2024 году выделились такие специальности, как «Информационные системы и программирование», «Правоохранительная деятельность», «Сетевое и системное администрирование», «Юриспруденция», «Туризм и гостеприимство», «Землеустройство», «Поварское и кондитерское дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Фармация». Эти направления привлекли наибольшее количество абитуриентов, что подтверждает их актуальность на современном рынке труда.

Подмосковный колледж «Энергия» полностью выполнил контрольные цифры приема по всем специальностям, профессиям и программам профессионального обучения, подтверждая высокие стандарты образования и востребованность предлагаемых образовательных программ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.