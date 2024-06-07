Приемная кампания проекта «Профессионалитет» стартует в Подмосковье 20 июня

В колледже «Подмосковье» 20 июня стартует единый день всероссийской приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет». Данная программа является новым этапом развития системы среднего профессионального образования (СПО) в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках этого мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике и другие.

Работодатели заинтересованы в квалифицированных специалистах и помогают молодым людям выбирать оптимальные образовательные траектории.

Сегодня начинается набор студентов, а уже через два-три года первые выпускники, обучавшиеся по этим программам смогут приступить к работе и продемонстрировать свои навыки на практике.

Более подробную информацию можно найти на сайте колледжа в разделе для абитуриентов по ссылке.

Федеральный проект «Профессионалитет» включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и направлен на создание принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в системе СПО в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.