Приемная бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла обеспечить доступ в спортклуб

Необходимость комфортной и доступной среды около социально-значимых учреждений очевидна. К частному спортивному клубу невозможно было подъехать из-за регулярных перекрытий припаркованными автомобилями. Выход из ситуации был найден общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Павлово-Посадскому городскому округу. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Индивидуальный предприниматель недавно открыл в городе спортивный клуб для детей и взрослых. Занятия по киокушинкай карате, окинава годзю-рю карате до, дзюдо, тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу здесь проводят опытные мастера с педагогическим образованием по физической культуре и спорту. Для людей с ограниченными возможностями разработаны и успешно реализуются специальные программы. В связи с тем, что деятельность клуба социально ориентирована, клуб включен в реестр социальных предприятий Московской области.

Ежедневно спортивное заведение посещают более 30 человек. Постоянная запаркованность главного входа осложняла доступ в здание.

За помощью в решении проблемы владелец клуба пришел к руководителю общественной приемной бизнес-омбудсмена Маргарите Смирновой. Руководитель общественной приемной обратилась в администрацию муниципального образования, помогла предпринимателю составить обращение по установке у клуба заградительных элементов, препятствующих хаотичной парковке.

В настоящее время вопрос предпринимателя решен. Доступ в клуб свободен.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.