Приемка образовательных организаций к новому учебному году продолжается в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжает работу межведомственная комиссия по приемке школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. На сегодняшний день порядка 30% образовательных организаций полностью готовы к началу учебы, в 16 учреждениях проводится ремонт, сообщили в пресс-службе главы.

«Комиссия проводит оценку готовности во всех образовательных организациях, включая частные. Всего на территории Ленинского округа работают 34 учреждения образования, из них 23 — муниципальные. Это 19 школ, 1 детский сад и 3 учреждения дополнительного образования. На сегодняшний день приняты 9 образовательных организаций», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что межведомственная комиссия состоит из представителей надзорных ведомств, муниципальной администрации, работников образования и науки. Особое внимание они уделяют материально‐техническому состоянию зданий, дополнительным развивающим возможностям, соблюдению норм пожарной и антитеррористической безопасности, подготовке к обеспечению питания детей и благоустройству территорий.

«В рамках подготовки к началу учебного года проведем ремонтные работы там, где это необходимо — обновим стены, потолки, напольное покрытие в классах и коридорах, заменим оконные блоки, двери, приведем в порядок входные группы, лестницы, фасады, а также ограждения и покрытия на территории организаций. Где-то потребуется модернизация пищеблоков, инженерных коммуникаций, противопожарных систем. В общей сложности отремонтируем 56 корпусов в 16 образовательных организациях», — уточнил Станислав Каторов.

Добавим, что приемка всех образовательных организаций в Ленинском округе должна быть завершена до 14 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.