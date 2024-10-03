Приемам самообороны смогут обучиться подростки в Ступине

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Молодежный центр запускает новый проект для подростков. В структурном подразделении «Металлург» открываются занятия по начальной военной подготовке, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Программа обучения охватывает широкий спектр дисциплин. Юные участники освоят основы тактической медицины, научатся приемам самообороны, познакомятся с правилами действий в составе подразделения, основами начальной военной и инженерной подготовки. Особое внимание будет уделено безопасному обращению с оружием и отработке навыков поведения в экстремальных ситуациях.

По словам организаторов, занятия помогут подросткам развить такие качества, как хладнокровие, решительность и способность принимать взвешенные решения в стрессовых условиях.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет, независимо от пола. Занятия проводятся регулярно и доступны для всех, кто хочет расширить знания и умения.

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