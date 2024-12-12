Прием жителей в формате выездной администрации прошел в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел встречу с жителями в формате выездной администрации, которая прошла в микрорайоне Ковровый по адресу: улица Новая, дом № 39. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках встречи руководители управлений и специалисты профильных служб ответили на интересующие жителей вопросы. Были даны разъяснения по таким темам, как расселение из ветхого жилья, содержание придомовой территории, освещение дворовых проездов, содержание контейнерных площадок и содержание МКД, а также по некоторым вопросам, касающимся капитального ремонта.

Обращения, которые требуют адресного решения, были переданы профильным подразделениям администрации Котельников и взяты на контроль.

«Благодарю всех участников встречи за активность и неравнодушие к родному городу», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.