Прием жителей Серпухова в формате «выездная администрация» пройдет 21 ноября
Фото - © МАУ "Серпуховское информационное агентство"
21 ноября в 17:00 жителей Серпухова приглашают на открытый прием в формате «выездная администрация», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Это замечательная возможность для активного взаимодействия с местными властями и обсуждения важных вопросов, касающихся муниципалитета. На встрече участники смогут задать свои вопросы главе г. о. Серпухов, заместителям главы, а также руководителям подведомственных организаций и депутатам окружного совета депутатов.
Можно обсудить любые темы: от благоустройства территории и социальных программ до вопросов, касающихся образования и здравоохранения.
Это мероприятие создаст платформу для открытого диалога между жителями и представителями власти, что поможет лучше понимать потребности и ожидания общества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.