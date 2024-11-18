Прием жителей Серпухова в формате «выездная администрация» пройдет 21 ноября

сегодня в 18:50

21 ноября в 17:00 жителей Серпухова приглашают на открытый прием в формате «выездная администрация», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это замечательная возможность для активного взаимодействия с местными властями и обсуждения важных вопросов, касающихся муниципалитета. На встрече участники смогут задать свои вопросы главе г. о. Серпухов, заместителям главы, а также руководителям подведомственных организаций и депутатам окружного совета депутатов.

Можно обсудить любые темы: от благоустройства территории и социальных программ до вопросов, касающихся образования и здравоохранения.

Это мероприятие создаст платформу для открытого диалога между жителями и представителями власти, что поможет лучше понимать потребности и ожидания общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.