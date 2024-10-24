Прием жителей города Электрогорск провела депутат МосОблДумы Линара Самединова

В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, волнующие жителей. Линара Самединова уделила внимание каждому обращению, предлагая возможные пути решения и направляя вопросы в компетентные органы для дальнейшей проработки.

Особое внимание было направлено на вопросы поддержки семей участников специальной военной операции. Все обращения будут рассмотрены в тесном взаимодействии с органами социальной защиты.

«Сегодня в большей степени мы обсуждали различные меры поддержки и что необходимо нашим семьям, участникам специальной военной операции. Напомню, что за депутатами всех уровней закреплена каждая семья, и мы стараемся окружить заботой, вниманием, создать комфортные условия учебы детей, занятости, поддержать мам и жен, приглашать на все возможные наши мероприятия, помогать в бытовых вопросах и, конечно, не оставлять в тяжелых семейных проблемах, в трудных обстоятельствах, с которыми часто сталкиваются наши женщины. Также удалось совместными усилиями с Комитетом по защите семей, участников специальной военной операции решить насущные проблемы двух семей из Павлово-Посадского городского округа. Приглашаю всех семей участников специальной военной операции, многодетные семьи, всех жителей социальной категории на бесплатный спектакль, который состоится 30 октября в Павловском посаде в ДК „Октябрь“. Будем всех ждать!» — сказала Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.