Прием заявок на XI чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье

Стартовал прием заявок на участие в XI Московском областном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в 2025 году, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Подать заявку могут учащиеся старше 14 лет, имеющие инвалидность или статус лица с ограниченными возможностями здоровья. Также важным условием является наличие гражданства РФ или вида на жительство в России. Кроме того, необходимо иметь регистрацию в Московской области или обучаться в образовательной организации, расположенной в Московской области.

Необходимые документы:

скан-копия МСЭ и/или ПМПК; скан-копия СНИЛС; скан-копия паспорта или вида на жительство (для нерезидентов); скан-копия согласия на обработку персональных данных; скан-копия справки с места учёбы (для школьников и студентов).

В пресс-службе ведомства добавили, что прием заявок осуществляется до 4 февраля 2025 года включительно через заполненную Яндекс.Форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.