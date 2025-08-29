Прием заявок на спецпроект «Первый кубок нейроконтента» продлили до 30 августа

Прием заявок на спецпроект «Первый кубок нейроконтента» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и института развития интернета (АНО «ИРИ) продлен до 30 августа. Очный хакатон пройдет 3 сентября в «Кибердоме». Дизайнеры, разработчики и независимые авторы, которые используют ИИ для создания инновационного и социально значимого контента, могут подать заявку на сайте. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Первый кубок нейроконтента» – это больше чем конкурс, это отражение тренда, где нейросети становятся ключевым инструментом для создания социально значимого вирусного контента. Участникам предстоит работать с темой «Россия будущего — это…», а сильнейшая команда получит контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на сумму 500 тыс. рублей.

Побороться за главный приз смогут дизайнеры, разработчики, контент-менеджеры, копирайтеры, видеомейкеры, моушн-дизайнеры, AI-креаторы и другие специалисты, создающие медиаконтент с использованием нейросетей и других инструментов ИИ.

К участию в проекте приглашают специалистов в возрасте от 16 лет, у которых есть базовые навыки работы с нейросетями и монтажа видео, а также знания специальных программ и опыт в медиа, подтвержденный портфолио.

«Мы видим высокий интерес творческих команд и digital-специалистов к «Первому кубку нейроконтента» — поэтому было принято решение продлить регистрацию. Это не просто конкурс, а шаг к формированию нового поколения контента: социально значимого, технологичного и ориентированного на образ будущего России. Участие в Кубке — реальная возможность для творческих команд заявить о себе, показать свои крутые навыки в ИИ-генерации и определить, кто лучший в этом деле. Участникам предстоит решить задачи на стыке креатива и искусственного интеллекта, а победа в кубке откроет дорогу к реальным проектам и федеральному признанию. В возрастающем потоке новостей все больше контента, сгенерированного нейросетями, которому люди чаще доверяют, и важно доносить аудитории действительно значимые новости. Важно выявлять команды, которые могут усилить нас в решении этой задачи по всей стране и помогать им в развитии. Мы ждем всех, кто готов создавать контент, который будет менять медиаландшафт страны», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Организаторы Кубка — Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Институт развития интернета — также раскрыли место проведения очного финала. Им станет одна из самых современных и технологичных площадок столицы — Кибердом.

Ключевой особенностью финального этапа для участников, прошедших отбор, станет не только работа над проектами, но и полное погружение в атмосферу инноваций. Всех финалистов ждет эксклюзивная экскурсия в сердце Кибердома — его легендарный киберполигон. Это уникальное пространство, где создаются и тестируются технологии будущего, станет идеальной средой для вдохновения и создания прорывного нейроконтента.

Участников проекта также ждут образовательные мастер-классы, практические задания, очный хакатон с участием топовых экспертов отрасли и презентацию итоговых проектов перед экспертным жюри. Помимо этого, они смогут обменяться опытом в сфере работы с ИИ.