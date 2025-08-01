1 августа стартовал VI сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Детей и взрослых приглашают принять участие в проекте, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

В этом сезоне была добавлена новая номинация — «Зоомир». Участникам предлагается присылать забавные видеоролики со своими питомцами. Оценивать работы будет новый член жюри, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она поддерживает проект с первого сезона.

Прием заявок на шестой сезон премии проводится с 1 августа 2024 по 1 апреля 2026 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

«Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!» — сказала Радионова.

Она напомнила, что дети и молодежь со всего мира в рамках премии предлагают инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам проекта дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Многие участники уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны.

Также ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черное море, в ВДЦ «Океан» на Японском море и исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей — призеров и победителей премии со всей страны — награждены путевками на черноморском побережье в Сочи в гранд-отель «Жемчужина».

Международная премия «Экология — дело каждого» появилась 31 марта 2021 года и с тех пор проводится ежегодно. Она учреждена Росприроднадзором. Премия присуждается за проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За годы существования проект объединил свыше 320 тыс. детей и взрослых из 95 государств и всех регионов России. Все участники неравнодушны к теме экологии и защите окружающей среды и животных.