Прием по вопросам соцподдержки семей участников СВО пройдет 15 мая в Подмосковье

Личный прием граждан по вопросам соцподдержки семей участников СВО, оказания соцпомощи вынужденным переселенцам и организации летнего отдыха детей пройдет в приемной правительства 15 мая, сообщает пресс-служба администрация губернатора Подмосковья.

В соответствии утвержденным губернатором Московской области графиком проведения личных приемов по актуальным вопросам, с которыми граждане обращаются к главе региона и в правительство Подмосковья 15 мая с 10:00 до 15:00 состоится личный прием граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников специальной военной операции, оказания социальной помощи вынужденным переселенцам и организации летнего отдыха детей.

Личный прием будет проводиться в приемной правительства Московской области, министерствах здравоохранения, образования, социального развития, администрациях муниципальных образований, общественных приемных исполнительных органов Московской области в муниципальных образованиях с привлечением должностных и уполномоченных лиц, в том числе руководителей профильных учреждений и организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.