Придерживаться стратегии: как бороться с недовольством от начальства

Почти 60% россиян не обсуждают проблемы во взаимоотношениях с руководством, однако возникающие сложности не нужно замалчивать. Существуют стратегии, которые помогают улучшить взаимодействие с начальством, сообщила РИАМО эксперт Moscow Business School Лилия Абраменко.

По словам эксперта, принятие конструктивной критики от начальства — это важный шаг к личному и профессиональному развитию. Она позволяет увидеть собственные слабые стороны и принять меры для их устранения, что, в свою очередь, ведет к улучшению работы.

«Не все руководители обладают необходимыми навыками для предоставления качественной оценки, однако любая критика может стать стимулом для роста и помочь в совершенствовании рабочих процессов и навыков», — сказала Абраменко.

Критика может вызывать негативные эмоции, но не стоит принимать ее на свой счет, подчеркнула эксперт. Важно сосредоточиться на полезных аспектах обратной связи для улучшения рабочего процесса и задавать уточняющие вопросы, если не понимаете замечания.

«При разговоре с начальством следует быть внимательным и держать себя в руках. Некоторые сотрудники, напротив, осложняют рабочие отношения, когда пытаются поговорить с руководителем без подготовки, совершая ошибки. Это усугубляет ситуацию и создает впечатление, что с руководителем совершенно невозможно общаться», — отметила Абраменко.

По ее словам, самыми типичными ошибками являются: оправдания и уход от ответственности, игнорирование обратной связи, излишне эмоциональная реакция, уход в пассивность, недостаток вопросов и поспешные обещания, которые зачастую не выполняются из-за нехватки ресурсов