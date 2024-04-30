Причиной аллергии у Дениса Майданова стали лекарства
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Причиной острой аллергии у артиста Дениса Майданова стали лекарства, сообщает Telegram-канал «112».
В настоящее время артист находится в больнице. Врачи снимают ему симптомы аллергии.
Как стало известно, музыкант ехал на конкурс «Я горжусь». Он принял таблетки, которые прописали ему медики, а затем почувствовал недомогание.
Ранее российский певец и композитор Денис Майданов почувствовал себя плохо в театре на Суворовской площади в столице.