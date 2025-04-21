Причиненный лесам Подмосковья вред с начала года составил 17 млн рублей

Лесная охрана комитета лесного хозяйства в ходе патрулирований лесного фонда с начала года выявила 1 111 нарушений лесного законодательства. Общий вред, причиненный лесам, составил свыше 17,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин отметил, что среди самых «дорогих» нарушений — незаконные рубки и повреждение лесных насаждений (зафиксировано 32 факта, вред, нанесенный лесам, составил свыше 3,2 млн рублей).

Больше всего незаконных рубок и фактов повреждения лесных насаждений выявлено в Наро-Фоминском (6), Волоколамском (6) и Талдомском (4) лесничествах.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (ст. 260, 261 Уголовного кодекса РФ).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.