Причина смерти звезды «Сплетницы» раскрыта спустя месяцы после трагедии

Американская актриса Мишель Трахтенберг, прославившаяся ролью в сериале «Сплетница», скончалась от осложнений, вызванных диабетом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News

39-летнюю актрису нашли без признаков жизни в её апартаментах в Нью-Йорке 26 февраля 2025 года. Первоначально точная причина смерти не устанавливалась — семья Трахтенберг отказалась от вскрытия и просила сохранить детали кончины в тайне. Как отмечало издание Deadline, близкие актрисы хотели оградить её память от излишнего внимания прессы.

Известно, что в последние годы здоровье актрисы было ослаблено — ранее она перенесла сложную операцию по пересадке печени. Диабет и связанные с ним осложнения стали роковыми для молодой звезды, чья карьера началась ещё в детстве с ролей в «Баффи — истребительнице вампиров» и других популярных проектах.

Трахтенберг останется в памяти поклонников как талантливая актриса, сыгравшая Дженни Хамфри в культовом сериале «Сплетница».