Причастные к теракту в «Крокусе» боевики везли оружие в РФ под видом сковородок

Ингушская группировка, причастная к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», организовала канал контрабанды оружия из Таиланда в Россию, используя посылки со сковородками, сообщает Mash .

Трое участников данной схемы задержаны — это братья Магомед и Салам Тумгоевы, а также их сообщник Билал Торшхоев. Они связаны с экстремистской организацией «Батал-Хаджи»*. На баталхаджинцев* завели уголовное дело за незаконный ввоз оружия через госграницу.

Схема контрабанды заключалась в следующем: фигуранты выезжали в Бангкок, где приобретали пистолеты Glock 19, популярные у членов «Батал-Хаджи»*. Затем оружие разбиралось на части, а детали помещались внутрь сковородок и духовок, которые после этого отправляли в Москву почтой.

Благодаря пластиковому корпусу «Глоков» их было сложно обнаружить при досмотре. Из российской столицы оружие переправлялось в Ингушетию на автобусах.

Недавно в селе Сурхахи силовики вскрыли тайник с оружием: 4 пистолетами Glock, пистолетом Макарова и автоматом. В этом же селе ранее были созданы схроны с оружием, использованным при теракте в «Крокусе».

Канал контрабанды действовал с 2011 года. За это время в РФ попало более 600 единиц оружия из Таиланда и Турции.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.

* Боевое крыло вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев) включено в список организаций, признанных в России террористическими.