Если ребенок сильно волнуется, то ему можно предложить антистрессовую игрушку, это автоматически переключит внимание на приятный объект, поможет собраться с мыслями, уменьшить напряжение и негативные эмоции, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Татьяна Петрухина.

«Красочные игрушки стабилизируют эмоциональный фон, а, следовательно, улучшают, например, качество сна. Благодаря им происходит перезагрузка на эмоциональном и интеллектуальном уровне», — сказала Петрухина.

Она добавила, что антистресс-игрушки могут быть полезны для развития мелкой моторики и познавательной сферы ребенка. Используя их, можно поиграть с малышом, например, в пальчиковые игры.

«С помощью „поп-ит“ можно изучать цвета. Попросите малыша нажать пальчиком нужный цвет, а потом показать предмет такого же цвета, который находится в комнате. Помочь ребенку быть более внимательным могут игры на скорость. Например, кто быстрее лопнет все ячейки в „поп-ит“, тот победил. Можно использовать игрушки-антистрессы при обучении счету. Назовите любое число и предложите малышу нажать соответствующее ему количество кнопок на поп-ите», — посоветовала психолог.

Петрухина отметила, что при выборе антистресс-игрушки, как и любой другой, важно учитывать возрастные рекомендации. Обязательно ознакомьтесь с маркировкой безопасности, чтобы избежать потенциальных рисков. Обратите внимание на материал, из которого сделана игрушка. Маленьким детям не стоит покупать игрушки с мелкими деталями внутри, чтобы избежать их случайного проглатывания.

«Каждый ребенок уникален: некоторые дети любят мягкие игрушки, другие могут быть заинтересованы в легких для нажатия устройствах. Важно дать ребенку возможность выбрать игрушку самому. Но после покупки обсудите, как играть с ней, сколько времени может длиться игра. Напомните о правилах безопасного взаимодействия с игрушками», — заключила специалист.