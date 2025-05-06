При поддержке «Единой России» в Орехово-Зуеве появился мурал, посвященный участникам СВО

При поддержке «Единой России» в Орехово-Зуеве открыли мурал, посвященный участникам СВО. С приветственным словом на его открытии выступили заместитель руководителя региональной общественной приемной Екатерина Артемова и депутаты фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Александр Бабаев и Дмитрий Нестеров, сообщает пресс-служба партии.

Мурал появился на одной из стен 2-го учебного корпуса Государственного гуманитарно-технологического университета. Местное отделение партии «Единая Россия» оказало ребятам техническую поддержку в реализации проекта. Идейным вдохновителем проекта стал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов Орехово-Зуевского округа Дмитрий Нестеров.

«В Орехово-Зуевском округе это третий мурал, посвященный подвигам участников специальной военной операции. Многие из нас знают их в лицо — это решительные и смелые духом люди, настоящие защитники Родины. Очень важно, чтобы молодое поколение знало своих Героев в лицо. Благодаря такой работе их подвиг никогда не будет забыт» — сказал Дмитрий Нестеров.

На мурале запечатлены образы двух уроженцев Орехово-Зуевского городского округа, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Один из них — Геннадий Беляев с позывным «Кощей», который до СВО был тренером по боевым единоборствам, а в настоящее время гордо носит звание командира взвода, с честью выполняя свой воинский долг. Вторым героем мурала стал Сергей Белясов с позывным «Доцент». Сергей — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой в Государственном гуманитарно-технологическом университете. Не раздумывая, он принял решение отправиться на фронт, чтобы встать на защиту Родины.

«Лица Героев» — это актуальный и очень важных патриотический проект. Он посвящен не только героям прошлого, но и настоящего. Геннадий Беляев и Сергей Белясов — пример для подражания молодежи. Для меня важно, что местное отделение партии «Единая Россия» не осталось в стороне и оказало техническую поддержку проекту. С 2019 года при поддержке партии в округе созданы 15 муралов, посвященных Великой Отечественной войне, известным промышленникам, культурному прошлому, специальной военной операции. Такое искусство близко и понятно нашей молодежи», — рассказала Екатерина Артемова.

Автором работы является профессиональный художник Роман Михеев, ветеран специальной военной операции, проходивший службу в рядах бригады ГРОМ «Каскад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.