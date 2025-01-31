Президиум подмосковного политсовета «Единой России» определил задачи на 2025 год

На заседании президиума Московского областного отделения партии «Единая Россия» 31 января определили задачи на 2025 год в рамках Года защитника Отечества и Года муниципального депутата. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Заседание Президиума Московского областного отделения партии «Единая Россия» состоялось 31 января. Оно прошло под председательством секретаря регионального отделения партии, Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова

«Наши цели и задачи в новом году определяются решениями Съезда „Единой России“, который прошел в декабре прошлого года. Все планы, обозначенные Президентом страны Владимиром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведевым проанализированы, по ним предлагается ряд практических решений. Основное внимание, по-прежнему, будет направлено на наших защитников, их семьи, на помощь фронту, а также на наших уважаемых ветеранов в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал Игорь Брынцалов.

Партийцы продолжат помогать ветеранам СВО с реабилитацией, а также с их адаптацией в общественно-политической работе. Кроме того, в 2025 году Правительство Московской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» создадут Ассоциацию ветеранов СВО. Ее представительства будут в каждом городском округе.

«Это стратегическая задача и прямое поручение Президента. На федеральном уровне действует программа „Время героев“. Ее участники, которые прошли стажировку в Московской области, теперь заняли достойные позиции в команде Подмосковья — это ветераны СВО Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох. Также Кирилл Лосунчуков по итогам Съезда вошел в Генеральный совет „Единой России“», — отметил Брынцалов.

Игорь Брынцалов напомнил, что важнейшая задача, которую обозначил Владимир Путин, — формирование новой элиты государства. По его словам, именно Герои, защищающие и ведущие страну к Победе, должны стать неотъемлемой частью этой команды.

«Идет подготовка к Единому дню голосования-2026. Среди ключевых наших целей и задач — обязательное включение в число кандидатов участников СВО, и мы должны быть готовы к этому заранее», — пояснил секретарь регионального отделения партии.

В связи с тем, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, региональное отделение предложило к реализации проект «Гордость поколений».

«Новый патриотический проект будет направлен на сохранение и передачу исторического наследия и культурных ценностей молодому поколению. Его цель — привлечение внимания к истории своей страны, формирование уважения к предкам и их подвигам. Планируем максимально задействовать в реализации проекта наше первичное звено, депутатов муниципальных Советов», — сказал Брынцалов.

Секретарь регионального отделения особо подчеркнул, что в этом году страна отмечает юбилей — 80-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне. В регионе идет активная подготовка к этой дате.

«В Подмосковье более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Никто не должен оставаться неохваченным. Помимо этого, все памятники, стелы, памятные места должны быть приведены порядок, там, где требуется — необходимо провести ремонт, благоустроить прилегающую территорию. И уже традиционно партия проведет Международную акцию „Диктант Победы“», — обозначил задачи Брынцалов.

Также он напомнил, что по решению Председателя партии «Единая Россия», 2025 год объявлен Годом муниципального депутата. Муниципальный уровень всегда остается передним краем политической работы. Особенно — на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.

«У „Единой России“ более 170 тысяч муниципальных депутатов, в Московской области это почти тысяча человек. Каждый знает проблемы своей территории, встроен в партийную работу. Призываю не сбавлять темп: быть с людьми, оперативно и эффективно оказывать помощь и содействие, сопровождать объекты народной программы, вести контроль реализации Госпрограмм», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Также, по решению Генсовета, будет проведен конкурс среди муниципальных депутатов. Будет организована учеба на федеральном уровне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.