Президентская академия развивает молодежное предпринимательство в Красногорске

Директор Московского областного филиала Президентской академии, доктор юридических наук, профессор Арташес Арсенян встретился с руководителем проекта «Я в деле» по Московской области Всероссийской программы развития молодежного предпринимательства Алексеем Блюдиным. Встреча была посвящена итогам сотрудничества в прошлом году и планам на будущее, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В прошлом учебном году Московский областной филиал Президентской академии впервые стал участником проекта «Я в деле». Сотрудничество оказалось очень интересным и плодотворным для студентов. Обучение предпринимательству проходило в инновационном формате: через игры, тренинги и креативы. Команда филиала стала бронзовым призером регионального этапа «Битвы проектов».

Уже из числа студентов филиала руководители проекта выбрали наставников, которые будут помогать при проведении деловых игр и бизнес-тренингов. Также планируется привлечь успешных выпускников для обратной связи по проектам студентов. Консультации опытных экспертов и стажировки в крупных компаниях открывают большие перспективы для начинающих предпринимателей.

Всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» реализуется в 72 регионах страны. Её цель — распространить предпринимательские навыки среди молодежи. Сотрудничество с проектом позволяет студентам Московского областного филиала Президентской академии получить практические знания и навыки, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.

Заведующий кафедрой менеджмента филиала, кандидат психологических наук, доцент Ирина Выпряжкина уверена, что дальнейшее сотрудничество будет ещё более плодотворным и интересным. Она выразила надежду, что оно откроет новые перспективы для студентов и поможет им реализовать свои идеи в бизнесе.

Таким образом, сотрудничество Московского областного филиала Президентской академии с проектом «Я в деле» способствует развитию молодежного предпринимательства в России. Оно позволяет студентам получить практические знания и навыки, которые необходимы для успешного ведения бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.